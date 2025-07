Cosa sta succedendo a New York? In 60 minuti caduti 52 mm di pioggia | solo l’uragano Ida fece peggio

La Grande Mela si è trovata letteralmente sott’acqua nelle scorse ore, quando violente tempeste hanno trasformato strade e metropolitane di New York in fiumi impetuosi. In una sola ora, tra le 18:51 e le 19:51 ora locale, sono caduti ben 52 millimetri di pioggia su NYC, registrando la seconda ora piĂą piovosa nella storia della cittĂ . Solo l’uragano Ida del 2021 aveva fatto peggio, con 80 millimetri in sessanta minuti. L’ondata di maltempo non si è limitata alla metropoli newyorchese. Il National Weather Service ha emesso allerte per inondazioni in New Jersey – dove è stato dichiarato lo stato di emergenza e due persone sono morte – Connecticut, Pennsylvania e Carolina del Nord. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Cosa sta succedendo a New York? In 60 minuti caduti 52 mm di pioggia: solo l’uragano Ida fece peggio

In questa notizia si parla di: newyork - minuti - caduti - pioggia

Forti piogge hanno allagato New York, in meno di un'ora sono caduti oltre 50mm di pioggia. Inondazioni anche nel New Jersey, Pennsylvania e Carolina del... Vai su Facebook

New York inondata: fiumi d'acqua in metrò per l'uragano Ida. Video; Cosa sta succedendo a New York? In 60 minuti caduti 52 mm di pioggia: solo l’uragano Ida fece peggio; Meteo, Alluvioni e piogge record a New York: strade e metropolitane allagate, due vittime, cosa è accaduto.

Piogge torrenziali allagano New york, sott'acqua la metro, due morti in un auto, i video in rete - Lunedì notte sono caduti su Central Park oltre 5 centimetri di pioggia nell'arco di un'ora, la seconda ora più piovosa mai registrata in città ... Si legge su msn.com

Perché New York si è allagata così rapidamente: come nasce una “alluvione lampo” - La città di New York è stata colpita da tempeste che hanno provocato intensi nubifragi (oltre 180 mm di pioggia caduta) che hanno causato numerosi allagamenti nelle metropolitane e nelle principali st ... Lo riporta informazione.it