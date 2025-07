Vannacci | ‘Chi rifiuta l’orale va bocciato la scuola torni dura e selettiva’

Roberto Vannacci interviene sul rifiuto dell’orale alla MaturitĂ , definendo inaccettabile che studenti scelgano di non sostenere l’esame. Il generale e vicesegretario della Lega, in un post su Facebook, chiede rigore e richiama la scuola al suo ruolo educativo. Secondo lui, ogni protesta ha un prezzo e i ragazzi devono imparare a rispondere delle proprie scelte . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: vannacci - orale - scuola - rifiuta

Rifiuto di sostenere orale alla Maturità , per Vannacci da bocciare: “La vita è dura Ragazzi, se non volere fallire e vivere da frustrati, preparatevi!” - Il generale Roberto Vannacci interviene sul suo profilo FaceBook relativamente agli studenti che in questi giorni decidono di non affrontare l’esame orale della Maturità .

Nello spiegare le ragioni per cui ha scelto anche lei di fare scena muta all’orale della Maturità , la bellunese Maddalena Bianchi ha descritto una scuola ridotta a esamificio e dominata dal demone della competitività , dove gli studenti vengono stimolati a primeg Vai su Facebook

Rifiuto di sostenere orale alla Maturità , per Vannacci da bocciare: La vita è dura Ragazzi, se non volere fallire e vivere da frustrati, preparatevi!; Lega, svolta a destra e ricandidature: i consiglieri in fuga bussano alle porte degli alleati; “Frustrati da bocciare”: il generale Vannacci bacchetta i maturandi che saltano l’orale.

“Frustrati da bocciare”: il generale Vannacci bacchetta i maturandi che saltano l’orale - Il generale Roberto Vannacci critica duramente gli studenti che hanno disertato l'orale di Maturità: il post sui Facebook. Si legge su newsmondo.it

Vannacci chiede tolleranza zero, “Bocciatura obbligata per chi rifiuta gli esami” - Roberto Vannacci interviene con decisione nel dibattito sulle recenti proteste studentesche che hanno coinvolto diverse scuole italiane. Segnala msn.com