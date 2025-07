Sancho Juventus Corriere bianconeri sempre più vicini al traguardo | lo United sta per liberare l’inglese cosa succede adesso

Sancho Juventus (Corriere dello Sport), bianconeri sempre più vicini al traguardo: il Manchester United sta per liberare l’inglese, cosa succede ora. La Juventus  è sempre più vicina a chiudere per Jadon Sancho, esterno offensivo classe 2000, con un contratto che prevede un ingaggio tra i 5,5 e i 6 milioni di euro a stagione, più bonus. Secondo quanto riportato da Gazzetta dello Sport, il giocatore ha dato il suo assenso al trasferimento, preferendo la Juve  rispetto ad altre destinazioni, inclusi club di Premier League e Arabia Saudita. La trattativa con il Manchester United  è in corso, ma c’è ancora un ostacolo: il club inglese ha inizialmente richiesto circa 25 milioni di euro, ma l’offerta della Juventus si attesta intorno ai 15 milioni, una cifra che ancora non ha trovato accoglimento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sancho Juventus (Corriere), bianconeri sempre più vicini al traguardo: lo United sta per liberare l’inglese, cosa succede adesso

In questa notizia si parla di: sancho - juventus - corriere - bianconeri

Juventus, Sancho il grande colpo: ma c’è una condizione imprescindibile per l’affare -  Sancho è il grande obiettivo in vista della prossima stagione: per vedere l’inglese con la maglia bianconera c’è però una condizione che deve accadere Juventus, Sancho il grande colpo: ma c’è una condizione imprescindibile per l’affare (Ansa Foto) – SerieAnews Hai presente quel brivido di speranza che ti prende guardando una trattativa in dirittura d’arrivo? La Juventus è di nuovo al lavoro: servono rinforzi, e a farlo presente è stato proprio Igor Tudor, dopo la bruciante sconfitta con il Manchester City al Mondiale per Club.

Mercato Juventus, salta Sancho? Decisione netta dei bianconeri - La vecchia signora lavora sul mercato per migliorare la rosa a disposizione di Igor Tudor. Dopo le delusioni della precedente stagione non ci sono alibi per quella che verrà .

Sancho alla Juventus, c’è il sì: cosa manca per chiudere - La Juventus è sempre più vicina a Jadon Sancho. C’è il sì dell’esterno inglese per il trasferimento in bianconero: resta solo un ultimo ostacolo da superare.

Importante notizia riportata dal Corriere dello Sport: la Juventus avrebbe proposto al Manchester United uno scambio tra Sancho e Douglas Luiz Ai Red Devils serve un centrocampista, mentre Sancho vuole solo il trasferimento in bianconero, tant'è che s Vai su Facebook

La Juve e Sancho: si continua a trattare Secondo quanto spiegato dal Corriere dello Sport, il calciatore avrebbe accettato di rivedere al ribasso il suo ingaggio: ora si può chiudere anche a 6,5 milioni annui più bonus #Juve #SpazioJ Vai su X

Mercato Juve, l'Al-Ahli su Nico Gonzalez: la cessione apre la strada per Sancho; Juventus, Vlahovic blocca il mercato e condiziona Comolli. Continuano i colloqui con Sancho, Palestra la nuova idea; Juve, il punto sulle trattative di mercato per Conceicao, Kolo Muani e Sancho.

Sancho Juventus (Corriere), a Torino lo aspettano già! Per l’inglese è pronto questo contratto, cosa manca con lo United. Ultime - Tutte le ultime La Juventus accelera per Jadon Sancho, esterno d’a ... Lo riporta juventusnews24.com

Juve rilancia per Sancho: nuova offerta da 17,3 milioni, il giocatore aspetta solo i bianconeri - A piccoli passi Jadon Sancho si sta avvicinando alla Juventus. Come scrive informazione.it