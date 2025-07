Ondate di calore e sostegno alle persone fragili | incontro operativo per definire i protocolli d’intervento

Un incontro informativo e di coordinamento sugli interventi di prevenzione degli effetti delle ondate di calore e di aiuto alla popolazione in condizione di fragilitĂ si è svolto nella sala Piraino dell’ospedale di Sciacca, organizzato dall’Ufficio educazione e promozione alla salute dell’Asp. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: ondate - calore - incontro - sostegno

Roma tra le cittĂ con piĂą ondate di calore, la classifica sull’Indice del clima 2025 - Com'è il clima a Roma e nel Lazio? Non dei migliori secondo l'ultimo indice stilato dal Sole 24 Ore. Nella classifica delle cittĂ dove si vive meglio per il clima, la Capitale non eccelle e perde ventidue posizioni rispetto allo scorso anno.

Altra estate in altoforno, incubo ondate di calore. “Possibili nuovi record” - Firenze, 6 giugno 2025 – A Firenze l’estate è arrivata in anticipo, e lo ha fatto senza mezze misure.

Ondate di calore nelle Marche, termometro a 40°. Occhio agli anziani - ANCONA Già ieri siamo arrivati a 35-36° C in diverse località delle Marche, con il picco registrato a Colleponi di Genga, nell?entroterra fabrianese, alle tre di pomeriggio,.

L’estate 2025 in Italia, sta superando ogni record di caldo estremo: ondate di calore sempre più precoci e intense, siccità prolungata, incendi e piogge torrenziali fuori stagione mettono a rischio salute, ecosistemi e animali domestici. I dati parlano chiaro: l’ano Vai su Facebook

Italia, il climatologo:"fino al 90% di probabilitĂ di nuove ondate di calore a Luglio e Agosto" ? https://l.euronews.com/B9P #EuropeNews Vai su X

Attivo da oggi il Piano operativo 2025 a contrasto delle ondate di calore e a tutela di anziani e persone fragili; Ondate di calore, attivo a sostegno degli anziani il progetto “Uffa che Afa”; Le ondate di calore asiatiche guidano la domanda spot di GNL, rimodellando i flussi globali.

Morire di caldo: i primi dati sull’impatto dell’ondata di calore di quest’estate - Il problema è che stanno diventando sempre più frequenti e intense ... ilfattoquotidiano.it scrive

Crisi climatica, “le ondate di calore hanno triplicato i morti: 1500 in 10 giorni”. Milano in testa tra le città europee: 317 decessi - 300 causati dal riscaldamento globale, a Milano si stimano 317 vittime in più ... Come scrive ilfattoquotidiano.it