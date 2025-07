Hopman Cup la storia Dai trent’anni di Perth alla nuova vita in Europa e Italia

La Hopman Cup che oggi prende il via a Bari, e dunque per la prima volta approda in territorio italiano, ha un nome particolarmente pesante. E anche una storia che ha i suoi buoni meriti nell’essere raccontata. L’anno di nascita è il 1989, e la memoria era quella di Harry Hopman, un’autentica istituzione del tennis australiano. Morto quattro anni prima, aveva portato il suo Paese a vincere 15 Coppe Davis, sebbene in un’altra era per molti versi. Quella dei grandissimi talenti aussie, dei quali lo stesso Hopman avversava il passaggio al professionismo quando questo accadeva prima dell’Era Open. Fino al 1995 l’evento si è giocato con un tabellone a eliminazione diretta da quattro turni e, di solito, 12 squadre con quelle fuori dal seeding a giocare un turno preliminare prima della sequenza quarti-semifinale-finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hopman Cup, la storia. Dai trent’anni di Perth alla nuova vita in Europa (e Italia)

