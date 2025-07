Calciomercato Milan si scalda la pista Vlahovic! Sensazioni e rivelazioni

Dusan Vlahovic dalla Juventus al Milan in questo calciomercato estivo? Il centravanti serbo potrebbe ritrovare Massimiliano Allegri.

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - vlahovic - scalda

Calciomercato Milan, assalto a Ricci in estate? Con Sarri si può: ecco perché - Samuele Ricci è uno dei nomi più caldi per quanto riguarda il calciomercato del Milan: e se dovesse arrivare Maurizio Sarri in panchina.

Calciomercato Milan, Schira: "Il Real Madrid chiede informazioni per Theo Hernandez" - Calciomercato Milan, Theo Hernandez resta nel mirino del Real Madrid. Nicolò Schira, esperto di mercato, ne ha parlato.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: "Theo Hernandez si offre al Real Madrid" - Continuano le voci di calciomercato sul Milan. Secondo Marca, Theo Hernandez si sarebbe offerto al Real Madrid.

Theo Hernandez alla Juventus e Vlahovic al Milan: l’ipotesi di scambio scalda i tifosi sul web; Gazzetta - Juventus, Vlahovic blocca David: rapporti sempre più tesi, rischio fuori rosa; Juve-Milan anche per Tomori: si scalda la trattativa, Conceiçao non si oppone. E i soldi di Kalulu....

Milan, strada per Vlahovic in salita: nome nuovo dallo United - Il Milan vede complicarsi in maniera importante la pista per Dusan Vlahovic ed ora emerge un nome nuovo dal Manchester United

Il nome in cima alla lista per l'attacco rimane Vlahovic: i possibili sviluppi della trattativa - Continuano a circolare diversi nomi riguardanti il nuovo centravanti del Milan, ma il preferito rimane Dusan Vlahovic: ecco cosa può succedere con la Juventus.