Arezzo, 16 luglio 2025 – . Sarà per lui il quarto Palio sul verrocchio “Non c'è tre senza quattro.. Renato Bircolotti mossiere del Palio di Siena anche il prossimo 16 agosto”. Lo annuncia via social il sindaco Mario Agnelli all'indomani della riunione della giunta comunale senese guidata dalla sindaca Nicoletta Fabio durante la quale sono state deliberate le nomine relative al Palio dell'Assunta in programma il prossimo 16 agosto. In pratica, vista la segnalazione del Magistrato delle Contrade dello scorso 7 maggio e tenuto conto che i Capitani delle Contrade partecipanti al Palio, che, evidentemente, hanno colto in Bircolotti le migliori garanzie per capacità e professionalità per gestire la mossa del Palio più conosciuta al mondo, hanno ri-proposto la sua nomina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Palio di Siena, dopo i capitani, il comune di Siena ha confermano il mossiere Renato Bircolotti per la Carriera di agosto