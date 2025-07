Schifani | Avanti nonostante le inchieste Sanità welfare e sviluppo restano le priorità

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il Governatore della Sicilia difende la linea del governo regionale e annuncia misure strategiche. PALERMO, 16 luglio. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in una doppia intervista al Giornale di Sicilia e alla Gazzetta del Sud, ha ribadito con fermezza che il governo regionale continuerĂ la sua azione politica, nonostante le recenti inchieste giudiziarie che hanno coinvolto membri del Parlamento e dell’esecutivo. “Nessuna crisi politica, serve responsabilità ”. Schifani invita la propria maggioranza a mostrare “senso di responsabilità ” e, pur mantenendo riserbo sulle indagini in corso, apre alla possibilitĂ di rivedere la delega dell’assessore Elvira Amata nel caso in cui dovesse essere rinviata a giudizio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Schifani: “Avanti nonostante le inchieste. SanitĂ , welfare e sviluppo restano le priorità ”

