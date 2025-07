Morto Alberto Bolaffi il re dei francobolli e del collezionismo | chi era

Alberto Bolaffi, presidente onorario della società Bolaffi, è morto questa notte a Torino. A dare l'annuncio della scomparsa "con immenso dolore" è stata, con un comunicato, la stessa Bolaffi che vanta una storia ultrasecolare nei beni rifugio da collezione. Terza generazione della famiglia alla guida dell'azienda dagli anni Sessanta fino al 2013, cavaliere del Lavoro, il presidente aveva 89 anni. Nella sua lunga carriera ha contribuito in modo determinante alla crescita e all'affermazione di Bolaffi Spa, valorizzando la tradizione, iniziata con suo nonno nel lontano 1890, e dando al commercio filatelico (legato, cioè, al collezionismo di francobolli) un ulteriore, grande impulso a livello nazionale e internazionale.

