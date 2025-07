Operaio cade da un' impalcatura in un cantiere edile | ricoverato in codice rosso

Grave incidente sul lavoro nelle prime ore di questa mattina a Santa Maria di Licodia. Intorno alle 8, come riportato da Videostar, un giovane operaio di 28 anni, originario di Biancavilla, è precipitato da un’altezza considerevole mentre si trovava all’interno di un cantiere edile situato nelle. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

