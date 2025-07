Acqua in Toscana Gaia Checcucci | Garantita anche con temperature alte I livelli delle dighe e le portate dei fiumi Pesa in crisi

Previste temperature di nuovo alte, fra fine luglio e agosto 2025, ma l'acqua, in Toscana e in Liguria, sarà ancora sufficiente a garantire gli usi domestici, le attività produttive e agricole. Unico problema, ambientale e non riguardante l'approvvigionamento idrico, il bacino della Pesa, in provincia di Firenze, come risultante dagli studi elaborati e presentati dai tecnici dell'Autorità nel corso della seduta

Estate 2025, Gaia Checcucci: “Toscana e Liguria avranno acqua sufficiente. Ma temperature altissime” - I tre mesi dell'estate 2025 non faranno soffrire la sete alla Toscana ed alla Liguria. Non soffriranno le persone, per gli usi domestici, ma nemmeno le attività produttive, né la grande industria dell'accoglienza turistica, né il determinante comparto dell'agricoltura e del florovivaismo.

