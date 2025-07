Rubano un' auto e sfondano la saracinesca di un bar-tabacchi | colpo nella notte a Pontecagnano

Un’auto rubata usata come ariete per scassinare l’ingresso di un bar-tabacchino. È accaduto nella notte a Pontecagnano Faiano, dove una banda di ignoti ha messo a segno un furto con spaccata in via Lucania, nei pressi del supermercato Conad. La dinamica Secondo una prima ricostruzione, i. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

