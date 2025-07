Fatture finte e riciclaggio scoperte 13 società legate alla ‘ndrangheta operanti in Bergamasca

Utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione, occultamento e distruzione di documenti contabili, riciclaggio. Sono solo alcune delle accuse attribuite a 32 soggetti indagati dalla Procura di Milano nell'ambito di un'inchiesta sulle cosche della ' ndrangheta, da quanto emerso operative anche in Bergamasca. Nella mattina di mercoledì 16 luglio la Guardia di Finanza di Cernusco Lombardone ha proceduto al sequestro preventivo di beni del valore di circa 3 milioni di euro. Ai destinatari del provvedimento i militari sono arrivati grave a una ancor più ampia attività investigativa su un'organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti composta da soggetti calabresi appartenenti a vari gruppi della 'ndrangheta.

Fatture false e riciclaggio, 29 misure cautelari - ROMA (ITALPRESS) – Oltre 100 unità composte da operatori della Polizia di Stato e da militari della Guardia di Finanza sono state impegnate nell’esecuzione di 29 misure cautelari e 40 perquisizioni nelle città di Bologna, Ferrara, Modena, Ravenna, Reggio Emilia, Forlì, Rimini, Mantova, Napoli e Caserta nei confronti di soggetti ritenuti essere appartenenti a un’associazione per delinquere operante nel settore edilizio e dedita all’emissione di fatture false, riciclaggio e autoriciclaggio di denaro.

Fatture false e riciclaggio nell'edilizia, smantellata associazione a delinquere: perquisizioni anche in Romagna. Sequestrati 3 milioni di euro - Un blitz della Polizia e della Guardia di finanza ha portato a una serie di 29 misure cautelari e 40 perquisizioni in corso in dieci città italiane, fra cui anche la provincia di Forlì-Cesena.

Fatture false e riciclaggio nel mondo dell'edilizia, blitz di polizia e Guardia di Finanza - Blitz in tutta Italia. Oltre un centinato di agenti della polizia e militari della Guardia di Finanza sono risultate impegnate nell’esecuzione di 29 custodie cautelari e in 40 perquisizioni nei confronti di soggetti ritenuti essere appartenenti ad un’associazione per delinquere che opera nel.

