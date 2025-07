ABBONATI A DAYITALIANEWS Un impegno prioritario per il risanamento urbano. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ribadito con forza l’importanza del completamento del piano di risanamento delle baraccopoli di Messina, sottolineando che si tratta di un’azione prioritaria per il governo regionale e per la struttura commissariale da lui presieduta. L’obiettivo è duplice: eliminare definitivamente le aree degradate e garantire un’abitazione dignitosa a tutti i cittadini ancora residenti in situazioni precarie. Dialogo costante con Roma per un obiettivo storico. «Il confronto con il governo nazionale è continuo e produttivo – ha spiegato Schifani – al fine di sanare una ferita storica per la cittĂ di Messina». 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Schifani: «Serve proroga dei poteri commissariali per chiudere la ferita delle baraccopoli di Messina»