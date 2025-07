Corruzione la procura di Milano chiede l’arresto dell’assessore alla Rigenerazione Urbana Giancarlo Tancredi

Milano, cuore pulsante della trasformazione urbana italiana, da anni è al centro di un rinnovamento architettonico che ha ridisegnato il suo profilo. Dalle torri scintillanti di Porta Nuova agli spazi verdi che connettono piazze e quartieri, il volto della città si è evoluto sotto la spinta di investimenti pubblici e privati. Ma dietro lo sviluppo spesso si celano meccanismi meno trasparenti, dinamiche che ora tornano a scuotere il Palazzo. Leggi anche: Assessora indagata per corruzione, interviene Schifani e cambia le carte in tavola Le inchieste sulla corruzione nell'edilizia non sono nuove in Italia.

milano - urbana - corruzione - procura

La Procura di #Milano ha chiesto sei arresti, tra cui quello di #GiancarloTancredi, assessore alla Rigenerazione urbana di Palazzo Marino. Le accuse a vario titolo sono corruzione e falso: edilizia, è un terremoto Vai su X

