Cosa fa la Meloni sul caso Trentini? | l’interrogazione del Pd a Tajani Le opposizioni | governo riferisca in Aula

Un silenzio che dura da otto mesi, una sola chiamata a metĂ maggio, una visita consolare auspicata e mai avvenuta. Nel giorno dopo il sit a piazzale Clodio, dall’opposizione arriva un’interrogazione al ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sottoscritta dal Partito democratico e depositata dal senatore Andrea Martella per fare luce sul caso di Alberto Trentini, il cooperante veneziano che lavora per l’organizzazione non governativa francese Humanity & Inclusion detenuto a Caracas senza che sia stato reso noto alcun capo di imputazione. Con 45 minuti di aria ogni due giorni e condizioni di detenzione durissime, che mettono a dura prova la tenuta fisica e psicologica dei prigionieri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Cosa fa la Meloni sul caso Trentini?”: l’interrogazione del Pd a Tajani. Le opposizioni: governo riferisca in Aula

In questa notizia si parla di: caso - interrogazione - tajani - cosa

Pestelli (Fratelli d'Italia) porta il caso dell'Irst in Regione con un'interrogazione: "Si vuole tutelare la qualifica di Irccs?" - "La Regione Emilia-Romagna ha intenzione di sostenere l’attività di ricerca scientifica svolta presso l’Irst 'Dino Amadori' di Meldola? Vuole tutelare e rispettare la qualifica di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico? L’azione politica dovrebbe tutelare strutture come l’Irst: mi.

Pestelli (Fratelli d'Italia) porta il caso dell'Irst in Regione con un'interrogazione: "Si vuole tutelare la qualifica di Irccs?" - "La Regione Emilia-Romagna ha intenzione di sostenere l’attività di ricerca scientifica svolta presso l’Irst 'Dino Amadori' di Meldola? Vuole tutelare e rispettare la qualifica di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico? L’azione politica dovrebbe tutelare strutture come l’Irst: mi.

Caso striscione antifascista, Ilaria Cucchi ad Ascoli: “Pronta un’interrogazione parlamentare” - Ascoli, 28 aprile 2025 – Non c'è stato l'incontro tra la senatrice Ilaria Cucchi e il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, in merito alle polemiche nate lo scorso 25 Aprile per l’identificazione della titolare della panetteria L’Assalto ai forni che aveva esposto uno striscione dal contenuto antifascista.

Il Pd ha annunciato un’interrogazione al ministro degli Esteri Antonio Tajani sul caso di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani nei territori palestinesi occupati, colpita dalle sanzioni dell’amministrazione Trump e finita sott Vai su Facebook

In questi giorni ho presentato una #interrogazione @Antonio_Tajani sul riacquisto della cittadinanza @pdnetwork @SenatoriPD @LuigiVignali @GiorgioSilli @ItalyinCanada @ItalyinUS @ItalyinMEX @ItalyinPanama @ItalyinCR @italyingt @TorontoComi Vai su X

Lettera a Meloni, Mattarella e Tajani: Bisogna difendere Francesca Albanese dalle sanzioni Usa; Il caso Almasri, Piantedosi riferisce in Parlamento: Espulso perché pericoloso; L'interrogazione del Pd sul caso Albanese: Governo difenda indipendenza Onu e diritti di un'italiana.

Caso Mario Paciolla: presentata nuova interrogazione del Partito ... - Caso Mario Paciolla: presentata nuova interrogazione del Partito Democratico a Tajani I deputati dem interrogano il Ministro degli Esteri: “Emersi nuovi elementi dalle inchieste giornalistiche”. Da fanpage.it

Lettera a Meloni, Mattarella e Tajani: “Bisogna difendere Francesca Albanese dalle sanzioni Usa” - Personalità della Cultura italiana hanno firmato una lettera aperta in difesa di Francesca Albanese, indirizzata a Mattarella, Meloni e Tajani per chiedere ... fanpage.it scrive