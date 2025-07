Mobilità annuale ATA 2025 | guida completa a utilizzazioni e assegnazioni provvisorie

Per l'anno scolastico 20252026, una delle principali novità riguarda l'unificazione del calendario per la presentazione delle domande di mobilità annuale, che include utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. A partire da quest'anno, docenti e personale ATA potranno presentare la domanda dal 14 al 25 luglio 2025, superando così la prassi dei calendari differenziati tra comparti.

Mobilità annuale docenti 2025/26: domanda possibile anche in assenza dell’anno di prova [Chiarimenti] - I docenti immessi in ruolo possono richiedere l’assegnazione provvisoria (mobilità annuale) per l’anno scolastico 2025/26 anche se non hanno ancora superato l’anno di prova, a condizione che la richiesta non riguardi un diverso grado di istruzione o in altra provincia.

Mobilità annuale: differenze tra assegnazione provvisoria e utilizzazione - Pur permettendo entrambe il servizio in una sede diversa da quella di titolarità per un anno scolastico, assegnazione provvisoria e utilizzazione sono due procedure distinte, regolate da requisiti, punteggi e finalità differenti.

Mobilità annuale 2025/26: domande dall’11 al 24 luglio, resta il nodo assunti da concorso PNRR1 - Proseguono i lavori tra Ministero dell’Istruzione e sindacati per la definizione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) sulla mobilità , assegnazioni provvisorie e utilizzazioni.

