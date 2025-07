Salerno Danza Festival in Cilento dal 18 al 20 luglio 2025 | Tra corpi e territori la danza come relazione e resistenza

Dalle piazze storiche di Gioi al Teatro Kamaraton di Camerota, un trittico di giornate per attraversare la contemporaneità con il linguaggio del corpo Salerno Danza Festival torna ad abitare il Cilento con una serie di appuntamenti che intrecciano creazione coreografica, site-specific e azione scenica. Venerdì 18 luglio la danza incontra le pietre antiche di Piazza Sant'Eustachio a Gioi, con tre performance capaci di restituire una molteplicità di visioni intime, politiche, oniriche. Sabato 19 e domenica 20 luglio la scena si sposta al Teatro Kamaraton di Camerota, dove il corpo si fa strumento di ascolto e metamorfosi, attraversando la memoria, l'identità e il dolore.

