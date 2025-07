Nocera Inferiore assolto dall' accusa di tentato omicidio | Era solo una lite

Si è concluso con l'assoluzione il processo a carico di un uomo accusato di tentato omicidio aggravato. I fatti risalgono alla notte tra il 26 e 27 aprile 2024, quando i carabinieri intervennero dopo una segnalazione per un'aggressione. L'imputato, ospite da alcuni giorni nell'abitazione della. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Due imputati, di 29 e 20 anni, hanno patteggiato rispettivamente pene di 4 anni e 11 mesi e di 3 anni e 4 mesi di reclusione, con l'accusa di tentato omicidio in concorso e lesioni personali. L'accordo è stato raggiunto dinanzi al Gup del Tribunale di Nocera Infe

