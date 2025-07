Torna Vigorock con sedici serate di musica live | sul palco anche Marco Ligabue

Torna, da venerdì 18 luglio a sabato 2 agosto, in via del Lavoro nella zona artigianale di Tombelle a Vigonovo, la 18esima edizione di Vigorock. L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Vigonovo con il patrocinio del Comune. Alle confermate serate con la musica rock suonata dal vivo dalle. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

In questa notizia si parla di: torna - vigorock - serate - musica

Mirano Summer Festival. Samuel Jack · Feels Like Summer. Prima che la musica accenda la serata, c’è già un mondo da vivere al Mirano Summer Festival! Dalle 19:30 ti aspettano gli stand gastronomici e l’Area Festival Dal Ben Abbigliamento, accessibili gra Vai su Facebook

Torna Vigorock con sedici serate di musica live: sul palco anche Marco Ligabue; Torna il festival Vigorock a tutta birra: 14 serate con le tribute band; Vigorock a tutta birra 2021: musica e stand gastronomico nell'estate di Vigonovo.

Serata in musica. L’antico organo torna a suonare - L’antico organo torna a suonare La vecchia chiesa parrocchiale in piazza Mazzini, un secolo fa, cominciava ad essere troppo piccola per poter accogliere tutti ... Si legge su ilgiorno.it

Torna ’Tant per cantar’. Tre serate di musica a Forno. Sfida tra ... - Torna a Forno la seconda edizione di ’Tant per cantar’: tre serate di canzoni, musica e divertimento che animano l’estate fornese. Segnala lanazione.it