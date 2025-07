Crisi al Comune di Avellino parla Rotondi | Mai pressato nessuno per salvare l’amministrazione

“Leggo sulla stampa che sarei impegnato a persuadere uno o più consiglieri comunali a votare a favore del bilancio comunale di Avellino per salvare l’amministrazione in carica”: così il deputato avellinese Gianfranco Rotondi, che decide di chiarire pubblicamente il ruolo che starebbe svolgendo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: avellino - rotondi - salvare - amministrazione

Donna si barrica in casa con il corpo del compagno morto da giorni: dramma a Rotondi (Avellino) - Il 60enne era deceduto forse da giorni. I carabinieri hanno dovuto fare una mediazione per accedere alla casa.

Rotondi: “Lo scioglimento del Consiglio danno per Avellino” - Tempo di lettura: < 1 minuto “Ho partecipato ad Avellino a un co nvegno sul futuro delle corti di giustizia tributaria, ho fatto in tempo a salutare il sindaco Laura Nargi.

Rotondi, aggressione al vicesindaco Esposito: resta ricoverato ad Avellino - ROTONDI (AV) – È stato aggredito nella serata di ieri, all’interno di un bar nel centro cittadino, il vicesindaco di Rotondi, Bartolomeo Esposito.

Commemorazione religiosa presso la chiesa del Santissimo Rosario di Avellino. Vai su Facebook

«Il commissariamento sarebbe un’umiliazione, ma non ho persuaso nessun consigliere»; Sidigas, cambia tutto: revocato anche Dario Scalella, ai vertici un nuovo Cda; In tribunale il concordato salva Sidigas.

Crisi Comune, Rotondi: Avellino non deve subire l'umiliazione del commissario - L'articolo Crisi Comune, Rotondi: Avellino non deve subire l'umiliazione del commissario proviene da OttoPagine. Scrive msn.com

Crisi al Comune di Avellino, anche Rotondi si smarca dalla sindaca Nargi: game over - “Leggo sulla stampa che sarei impegnato a persuadere uno o più consiglieri comunali a votare a favore del bilancio comunale di Avellino per salvare l’amministrazione in carica”: ... Da corriereirpinia.it