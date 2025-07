Floro Flores racconta la rissa sfiorata con Acerbi al Sassuolo | L'avrei ammazzato in quel momento

Antonio Floro Flores ha raccontato un episodio legato a Francesco Acerbi quando i due giocavano al Sassuolo. Fu sfiorata una rissa e l'ex attaccante ricorda: "Avrei potuto ammazzarlo in quel momento". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Benevento, Floro Flores nuovo tecnico della Primavera: primo contratto per tre canterani - Tempo di lettura: < 1 minuto È Antonio Floro Flores il nuovo tecnico della formazione Primavera del Benevento.

