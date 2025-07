Calciomercato Juventus fatta per il ritorno di Conceicao Focus su Nico Gonzalez e Sancho

Era stato fortemente richiesto da Igor Tudor e la società ha provveduto ad accontentarlo. Francisco Conceicao tornerà alla Juventus a titolo definitivo al termine di una trattativa nella quale la Juventus ha dimostrato di credere fortemente nell’esterno offensivo portoghese. Chico andrà dunque a fare compagnia a Jonathan David nella lista degli acquisti di questa finestra estiva di calciomercato, con i bianconeri che sperano di poter aggiungere anche Jadon Sancho, il cui futuro può essere legato a quello di Nico Gonzalez. I dettagli dell’accordo per Conceicao. Il primo passo verso il miglioramento della batteria degli esterni offensivi è stato dunque portato a termine grazie all’ accordo trovato con il Porto per Conceicao. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Calciomercato Juventus, fatta per il ritorno di Conceicao. Focus su Nico Gonzalez e Sancho

In questa notizia si parla di: juventus - conceicao - calciomercato - fatta

Capello a ruota libera: «Ora la Juventus deve pregare San Gasp per la Champions. Stupidaggine di Kalulu, cambi di Adzic e Conceicao? Li ho trovati…» - Capello, ex allenatore della Juve, ha commentato così il pareggio per 1-1 dei bianconeri all’Olimpico contro la Lazio A La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha commentato così Lazio Juve 1-1.

Abito Conceiçao come cristiano … con il suo futuro in Juventus in aria - 2025-06-19 10:45:00 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: “Chico” Conceiçao (Coimbra, 2002) è diventato gigante.

Juventus, Vlahovic in gruppo e punta il Bologna: le condizioni di Conceicao, Gatti e Koopmeiners - Arrivano buone notizie dall`infermeria per Igor Tudor, in vista della delicata sfida contro il Bologna.

È fatta: Francisco #Conceicao resta alla #Juventus! #Calciomercato Vai su X

#Tuttosport - #Conceicao resta alla #Juve: è fatta! Il gesto di Chico per lo sconto decisivo #Conceiçao sarà di nuovo un giocatore della #Juventus. I contatti tra il club bianconero e il Porto, gli ultimi nel pomeriggio di ieri, hanno infatti dato esito positivo, Vai su Facebook

Juventus, tutto fatto per Conceicao: 32 milioni al Porto. Calciomercato news; Calciomercato, le notizie di oggi: Napoli, è fatta per Lucca. Conceiçao resta alla Juventus; Conceição resta alla Juve: al Porto poco più di 30 milioni in 4 rate.

Conceicao Juve, accordo trovato con il Porto! Arrivata la fumata bianca definitiva. Ecco le cifre dell’affare - conceicao juve | Vi sveliamo le cifre dell'affare, con la Juventus che ha acquistato a titolo definitivo l'attaccante protoghese ... Segnala news-sports.it

Conceicao Juve, è fatta! Chico sarà definitivamente bianconero: cifre, modalità di pagamento e un importante retroscena. Tutti i dettagli - Chico sarà definitivamente bianconero: le ultimissime sul secondo colpo del club È fatta! Si legge su juventusnews24.com