Europei calcio femminile 2025 oggi Italia-Norvegia | dove vederla pronostico e formazioni

Si gioca oggi, mercoledì 16 luglio, la sfida Italia-Norvegia valida per i quarti di finale degli Europei di calcio femminile 2025. La partita è in programma questa sera allo Stade de GenĂ©ve alle ore 21 e sarĂ possibile vederla in diretta e in chiaro sulla Rai. Dopo avere centrato il primo obiettivo della spedizione continentale, superando il girone dell’Europeo 12 anni dopo l’ultima volta, le azzurre di Andrea Soncin inseguono il sogno di una semifinale che manca da 28 anni, dal lontano 1997. La vincitrice affronterĂ Svezia o Inghilterra in semifinale a Ginevra martedì 22 luglio. Arbitra Stephanie Frappart, ecco chi è. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Europei calcio femminile 2025, oggi Italia-Norvegia: dove vederla, pronostico e formazioni

Europei di Calcio Under 21, l’Italia con la Germania ai quarti di finale: domani sera in campo - C’è la Germania sulla strada dell’Italia agli Europei Under 21 di Calcio, in svolgimento in Slovacchia.

LIVE Italia-Germania 0-0, Europei calcio U21 2025 in DIRETTA: via al match! Non ce la fa Baldanzi, Nunziata conferma Koleosho e Gnonto dal 1’. - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3? Ottimo intervento di Coppola nel respingere Tresoldi. Bell’intensità in questi primissimi minuti dell’incontro.

Europei di Calcio Femminile, Soncin: “Passare il turno e scrivere la storia. Siamo consapevoli delle nostre qualità ” - E’ tutto pronto allo Stadio Wankfort di Berna. L’Italia di Mister Soncin punta alla vittoria con le Furie Rosse della Spagna, per agguantare i quarti di finale agli Europei di Calcio Femminile.

Europei di calcio femminile, la classifica dell'Italia e degli altri gironi

Europei calcio femminile, Italia-Spagna 1-3 e Portogallo-Belgio 1-2. Azzurre ai quarti

