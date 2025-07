Processo Morandi l’ex ad Aspi Castellucci da Rebibbia | Sei persone in una cella da quattro

Imputato nel processo del crollo del viadotto insieme ad altre 56 persone, è intervenuto in video collegamento dal carcere in cui è detenuto: “Violato il mio diritto alla difesa”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Processo Morandi, l’ex ad Aspi Castellucci da Rebibbia: “Sei persone in una cella da quattro”

Processo Morandi, l’ex ad Aspi Castellucci da Rebibbia: “Violato il mio diritto alla difesa” - Imputato nel processo del crollo del viadotto insieme ad altre 56 persone, è intervenuto in video collegamento dal carcere in cui è detenuto ... genova.repubblica.it scrive

Ponte Morandi, il pm: “Rischio crollo nelle carte di Aspi” - La requisitoria del processo per la strage di 43 persone morte nel cedimento del Ponte Morandi. Lo riporta ilsecoloxix.it