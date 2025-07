Il viaggio a New York al Palazzo dell' Onu | CavaRei accolta e omaggiata dal Consiglio comunale

CavaRei è stata accolta martedì pomeriggio in Consiglio comunale per raccontare il viaggio a New York al Palazzo dell’Onu. "E' stato un momento di emozione e orgoglio per tutta la comunitĂ forlivese", viene rimarcato. La cooperativa sociale CavaRei è stata ufficialmente omaggiata dalsindaco Gian. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

