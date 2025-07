Il clamoroso dietrofront di Trump | l’annuncio degli Usa scatena le polemiche

All’indomani del doppio annuncio del presidente Donald Trump — l’invio di armi all’Ucraina attraverso gli europei e un ultimatum di 50 giorni a Vladimir Putin — si moltiplicano dubbi e perplessità . L’ Europa accoglie con favore la svolta sulle forniture militari, ma resta scettica sull’efficacia reale della minaccia. L’idea di sanzioni o dazi «tra quasi due mesi» appare a molti osservatori poco più di un bluff. Anche all’interno della NATO, il tono è stato prudente. Il nuovo segretario generale, Mark Rutte, ha definito «ovvio» che gli europei paghino per le armi americane, mentre l’Alto rappresentante UE per la Politica estera Kaja Kallas ha commentato: «Accogliamo l’annuncio, ma vorremmo che gli Stati Uniti condividessero il peso». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Il clamoroso dietrofront di Trump: l’annuncio degli Usa scatena le polemiche

