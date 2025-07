Foti ' sui dazi la strada maestra è la trattativa'

Il paracadute di cui ha parlato la Meloni ha "la bandiera dell'Italia": "noi abbiamo indubbiamente il dovere di rimanere collegati all' Europa perchĂ© ne facciamo parte, siamo fondatori dell' Unione Europea " e con gli Stati Uniti "la strada maestra è quella della trattativa ". Lo ha affermato il ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e per il Pnrr, Tommaso Foti intervistato da AgorĂ . "In questo momento la logica vuole che non si vada una guerra commerciale, tenendo presente anche che (.) il 1 giugno Trump aveva addirittura ipotizzato dazi al 50% per l' Unione Europea (.) e allora oggi noi abbiamo una lettera dove ci si dice dal 1 agosto il 30% dei dazi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

