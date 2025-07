Classifica Ue posti letto ospedali Giuliano | Italia nei bassifondi mortificante

"La tendenza ad occupare gli ultimi posti delle classifiche a livello europeo a riguardo della sanitĂ mette in risalto le enormi criticitĂ che l'Italia incontra per garantire cure ed assistenza di qualitĂ ". A dichiararlo, con nettezza di parole, è Gianluca Giuliano, segretario nazionale della UGL Salute. "Da anni mettiamo in evidenza come la nostra Nazione sia desolatamente nei bassifondi per quanto riguarda la media degli emolumenti degli operatori sanitari e la stessa tendenza al ribasso viene confermata per il numero di posti letto per abitante. La media generale nella UE dal 2013 al 2023 ha subito una contrazione portandosi dai 548 posti letto per 100. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Classifica Ue posti letto ospedali, Giuliano: "Italia nei bassifondi, mortificante"

Al Policlinico di Palermo 14 nuovi posti letto di terapia subintensiva - PALERMO (ITALPRESS) – Un passo avanti nella capacità di assistenza sanitaria, un rafforzamento della rete di supporto per i pazienti che necessitano di cure avanzate: sono stati inaugurati al Policlinico Universitario Paolo Giaccone di Palermo 14 nuovi posti letto, sono dedicati alla terapia sub intensiva e all’area critica.

Sicilia, la Regione investe 13 milioni per nuovi alloggi universitari: più posti letto e residenze riqualificate - ABBONATI A DAYITALIANEWS Un intervento concreto contro il caro-affitti. La Regione Siciliana ha stanziato 13 milioni di euro per potenziare l’edilizia residenziale universitaria e offrire più alloggi gratuiti agli studenti fuorisede, contrastando così l’emergenza legata al caro-affitti.

UniversitĂ e caro affitti, in arrivo quasi 4 milioni di euro per mettere a nuovo oltre 200 posti letto - Contro il caro-affitti, la Regione Siciliana finanzia con propri fondi interventi di edilizia residenziale universitaria per aumentare il numero di alloggi gratuiti destinati agli studenti fuorisede.

Posti letto negli ospedali, l’Italia è tra gli ultimi posti in Europa. E in Lombardia quelli disponibili non corrispondono alla realtà - Un recente documento pubblicato da Eurostat, l’agenzia statistica dell’Unione Europea, ha analizzato la situazione dei posti letto ospedalieri nell’Unione ... Riporta milano.corriere.it