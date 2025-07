Separazione carrierevoto finale 22 07l

12.20 L'aula del Senato ha terminato l'esame degli emendamenti alla riforma costituzionale che prevede la separazione delle carriere dei magistrati. Respinte tutte le proposte di modifica. Come stabilito dalla Conferenza dei capigruppo, le dichiarazioni di voto e il voto finale si terranno il 22 luglio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11 giugno, la data ‘nera’ per la giustizia italiana: al voto assieme separazione delle carriere e dl Sicurezza - È davvero en plein stavolta. La peggiore sconfitta possibile per la giustizia italiana. E per i magistrati, per la sinistra, ma anche per costituzionalisti, giuristi e avvocati che stanno dalla parte giusta.

Separazione delle carriere, La Russa accelera: niente dibattito in commissione, il Senato andrà subito al voto - La volontà era chiara da qualche settimana, ma adesso il governo vuole metterla in atto: accelerare sulla riforma costituzionale della separazione delle carriere, ferma in Senato, eliminando il dibattito e i voti in commissione.

Separazione delle carriere, dal Senato il via libera al terzo voto. A ottobre finisce l’iter e poi il referendum - L’aula del Senato ha approvato l’articolo 2 del ddl costituzionale sulla riforma della giustizia sulla Separazione delle carriere.

Separazione carriere, Balboni: ok Camere a fine anno, referendum nella primavera 2026 - Il presidente Fdi della commissione Affari costituzionali: “Costituzione sarà riformata, siamo convinti di fare la cosa giusta” ... Secondo askanews.it

Giustizia, "martedì il voto in Senato. Ok finale a ottobre-novembre e referendum nella tarda primavera del 2026" - "Martedì 22 luglio ci saranno le dichiarazioni di voto e il voto finale in aula al Senato sulla separazione delle carriere e sulla riforma dell'ordinamento della giustizia". Segnala affaritaliani.it