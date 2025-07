Sesto il mito di Zeus in scena alla tomba etrusca della Montagnola

Firenze, 16 luglio 2025 - La leggenda di Zeus in una performance teatrale site specific al sito archeologico della Montagnola, a Sesto Fiorentino. In occasione della rassegna "Le Notti dell'Archeologia" promossa dalla Regione Toscana, Silvia Guidi presenta “Moon”, spettacolo dedicato a una delle figure centrali nella mitologia greca, con musiche originali di Alessio Riccio. Appuntamento giovedì 17 luglio alle ore 19 alla Tomba etrusca La Montagnola, in via Fratelli Rosselli a Sesto Fiorentino. Offeso dal comportamento degli umani, troppo impegnati a farsi specchio degli stessi dei, Zeus scende sulla terra nelle vesti di viandante, per punire arroganza e frivolezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sesto, il mito di Zeus in scena alla tomba etrusca della Montagnola

In questa notizia si parla di: montagnola - sesto - zeus - tomba

Sesto, il mito di Zeus in scena alla tomba etrusca della Montagnola.

Sesto, il mito di Zeus in scena alla tomba etrusca della Montagnola - Spettacolo dedicato a una delle figure centrali nella mitologia greca, con musiche originali di Alessio Riccio. Scrive msn.com

Bentornati Indiana Jones:a Sesto Fiorentino riapre la tomba etrusca ... - Un luogo, set di film, circondato da un alone di mistero, come la vicina tomba della Mula ... Come scrive corrierefiorentino.corriere.it