Bonus asili nido e bonus mamme | nel 2024 sostegno record alle famiglie copertura media del 54% delle rette e 667mila beneficiarie dell’esonero contributivo

Il XXIV Rapporto annuale Inps fotografa un 2024 di forte crescita per il bonus asili nido, misura che ha raggiunto 521mila bambini, in netto aumento rispetto ai 480mila del 2023.

Al debutto la card "Valore Scuola": gli acquisti locali regalano sconti e un bonus agli asili di Rimini - L'avevano già annunciato durante la presentazione di febbraio: Valore Romagna non sarà una tessera sconti e nemmeno una fotocopia della Smac Card.

Assegno di inclusione, stretta sulle truffe dei sussidi: più controlli anche su Naspi, invalidità civile e bonus asili - Dalla finta disabilità ai reati nascosti, dalla residenza in Italia?allungata? all'Isee falsificato. Nonostante i requisiti molto stringenti ei controlli preventivi voluti.

Bonus Nido non più concesso per i servizi erogati da strutture non assimilabili agli asili nido pubblici e privati autorizzati: i nuovi requisiti. Vai su Facebook

Bonus nido, in arrivo la scadenza per invio documenti delle rette 2024: ecco quando

Bonus nido, a luglio la scadenza per inviare i documenti delle rette: cosa fare e quando arrivano i pagamenti - Scade il 31 luglio 2025 il termine per caricare le ricevute delle rette dell'asilo nido pagate nel 2024; è il primo passo per accedere al Bonus nido