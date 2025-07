In piazza Federico di Svevia ha preso il via la rassegna gratuita CineAmatografo

Quattro film di successo girati in cittĂ siciliane, Catania compresa,  per quattro serate di proiezioni gratuite sino al 5 agosto nella speciale cornice della pedonalizzata piazza Federico di Svevia, con lo sfondo del Castello Ursino.  Ha preso il via ieri sera, per il Summer Fest promosso. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Summer Fest 2025: le musiche hollywoodiane risuonano in piazza Federico di Svevia - Un’ora e mezza di musica avvolgente nel suggestivo scenario di piazza Federico II di Svevia, finalmente restituita alla città .

Summer Fest, al via stasera in piazza Federico di Svevia la rassegna "CineAmatografo" - Prende il via stasera alle 21, per il Summer Fest promosso dall’Amministrazione Trantino, la rassegna gratuita "CineAmatografo - Martedì al cinema" organizzata da Buongiorno Sicilia nella speciale cornice della pedonalizzata piazza Federico di Svevia, con lo sfondo del Castello Ursino.

Catania, ‘Summer Fest’: al via la rassegna “CineAmatografo” in piazza Federico di Svevia - ABBONATI A DAYITALIANEWS Questa sera l’inaugurazione con “I Vicerè” davanti al Castello Ursino. Parte oggi, lunedì 15 luglio alle ore 21, la rassegna cinematografica gratuita “CineAmatografo – Martedì al cinema”, all’interno del Summer Fest promosso dall’Amministrazione Trantino.

Summer Fest, al via stasera in piazza Federico di Svevia la rassegna "CineAmatografo" Prende il via stasera (15 luglio) alle 21, per il Summer Fest promosso dall'Amministrazione Trantino, la rassegna gratuita CineAmatografo - MartedĂŹ al cinema organizzata Vai su Facebook

Summer Fest, al via stasera in piazza Federico di Svevia la rassegna CineAmatografo

