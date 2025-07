Gli sparano dieci colpi a bruciapelo | Timur Khizriev campione MMA si salva per miracolo

Il 29enne lottatore MMA Timur Khizriev, già campione PFL, ha subito un attentato in cui ha rischiato la vita, quando due uomini incappucciati gli si sono avvicinati sparando. Si è salvato aggredendo a sua volta uno dei due aggressori per poi fuggire riportando tre ferite d'arma fortunatamente non mortali. Il tutto è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza: si sospetta un regolamento di conti. 🔗 Leggi su Fanpage.it