Il mattone scuote ancora Milano. La Procura di Milano ha chiesto gli arresti domiciliari per Giancarlo Tancredi, l'assessore alla Rigenerazione Urbana del Comune di Milano. La richiesta, sulla quale dovrà esprimersi un gip dopo l'interrogatorio preventivo, arriva nell'ambito di una delle indagini su presunte irregolarità  nell'Urbanistica. La stessa misura è stata sollecitata per l'imprenditore Manfredi Catella, il "re del mattone" che ha ridisegnato lo skyline della città . Tra gli indagati anche il presidente della Triennale di Milano Stefano Boeri. Le accuse a vario titolo sono di falso e corruzione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Urbanistica a Milano: chiesto l'arresto dell'assessore Tancredi e dell’imprenditore Catella

La Procura di Milano ha chiesto sei arresti, tra cui quello di Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione urbana, nell'inchiesta sulla gestione dell'urbanistica. Proposti i domiciliari per Tancredi e per l'imprenditore Manfredi Catella. #ANSA Vai su X

Urbanistica a Milano, perquisito il Comune. Chiesto l’arresto dell’assessore Tancredi e del costruttore Catella - Si indaga per i reati di "corruzione, falso e induzione indebita a dare o promettere utilità, a carico di pubblici ufficiali". Scrive dire.it