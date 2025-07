Dacia Sandero Stepway e Streetway le due anime di un’auto da record

Una macchina, due modelli. Per andare incontro alla domanda dei clienti, Dacia ha sdoppiato la Sandero con due versioni differenti: una, la Stepway, destinata ad impieghi non solo squisitamente urbani, e l’altra, la Streetway, pensata per chi usa l’auto soprattutto in cittĂ . La Dacia Sandero Stepway ha un’altezza libera da terra di 174 millimetri, che di sicuro non sono sufficienti per il fuoristrada estremo, ma che consentono qualche escursione su fondi irregolari senza particolari preoccupazioni. Si tratta di oltre quattro centimetri in piĂą rispetto alla Sandero d’ordinanza, anche per effetto dell’adozione di pneumatici specifici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

