Liti alle spalle | Calhanoglu torna a vedersi interista E così resterà

Il turco gi√† pronto a partire per il ritiro della squadra di Chivu dove ritrover√† Lautaro e compagni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it ¬© Gazzetta.it - Liti alle spalle: Calhanoglu torna a vedersi interista. E cos√¨ rester√†

In questa notizia si parla di: liti - spalle - calhanoglu - torna

Liti alle spalle: Calhanoglu torna a vedersi interista. E così resterà.

Milan, torna Calhanoglu l'indispensabile - Tuttosport - Guarito dal Covid, il turco è pronto a riprendere il suo posto alle spalle di Ibrahimovic. Segnala tuttosport.com

Calhanoglu, alla fine è ancora Inter: come torna dopo la frattura Mondiale - I nerazzurri hanno deciso di non fare sconti al Galatasaray: il piano per lasciarsi alle spalle le tensioni dell'ultimo periodo ... Si legge su tuttosport.com