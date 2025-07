Mondiale per club Trump si tiene il trofeo originale | al Chelsea una copia

Il Chelsea ha vinto la prima edizione del Mondiale per club dopo una strepitosa vittoria per 3-0 ai danni del Paris Saint-Germain. Il trofeo originale, presentato a marzo dalla Fifa, non arriverĂ però mai a Stanford Bridge. Anzi, giĂ quello sollevato durante i festeggiamenti al Metlife Stadium di New York dal capitano Reece James e compagni era un duplicato. Che fine ha fatto l’altro? Si trova nello studio ovale della Casa Bianca, da cui tra l’altro non uscirĂ mai. Lo ha confermato lo stesso Donald Trump in un’intervista rilasciata a Dazn. «La Fifa mi ha chiesto se lo potevo tenere per un po’», ha spiegato il presidente americano. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Mondiale per club, Trump si tiene il trofeo originale: al Chelsea una copia

