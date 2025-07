Economia sociale e terzo settore | il capitale invisibile che muove le regioni

L’economia sociale rappresenta una componente fondamentale del tessuto socioeconomico italiano. Comprende una vasta gamma di attività cooperative, associazioni, imprese sociali e fondazioni che condividono l’obiettivo comune di creare valore sociale, spesso al di fuori dei meccanismi di profitto tipici del mercato privato o dell’intervento pubblico. Il terzo settore italiano costituisce, in questo senso, un capitale . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Economia sociale e terzo settore: il capitale invisibile che muove le regioni

