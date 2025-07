benevento il portiere lucatelli vicino al livorno di due ex giallorossi

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo le otto operazioni in entrata, in casa Benevento inizia a muoversi qualcosa anche sul fronte delle cessioni. Il primo a cambiare aria dovrebbe essere il portiere Igor Lucatelli, che ha il contratto in scadenza a giugno 2026 e fa parte del gruppo degli epurati che non rientrano nel progetto giallorosso. Ieri l’estremo difensore era atteso in cittĂ per sostenere le visite mediche, ma per lui è arrivata la chiamata del Livorno così ha raggiunto il ritiro degli amaranto a Montecatini. I toscani sono allenati da Alessandro Formisano, tecnico che negli anni scorsi ha fatto parte dello staff del settore giovanile della Strega ai tempi in cui Lucatelli era uno dei pezzi pregiati della cantera dopo il suo acquisto dal Pescara avvenuto con un esborso importante del Benevento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

