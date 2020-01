LIVE Nadal-Kyrgios 6-3 3-6 3-2, Australian Open 2020 in DIRETTA: cominciato il terzo set (Di lunedì 27 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Dritto in corsa di Kyrgios che colpisce il nastro ed esce. 15-0 Quattordicesimo ace di Kyrgios. 3-2 Nadal, spettacolare punto che vince lo spagnolo dopo numeri in serie di entrambi! 40-0 Ottavo ace di Nadal. 30-0 Di nuovo comanda fin dal servizio Nadal, chiudendo con il dritto. 15-0 Servizio e dritto di Nadal. 2-2 Altro recupero di Nadal che però sbaglia con il dritto in corsa verso la rete, dove anche Kyrgios si era portato con la volée. 40-15 Buona risposta di Nadal, che però sbaglia il rovescio successivo. 30-15 Prima esterna, ancora una volta, di Kyrgios. 15-15 In rete il rovescio di Kyrgios. 15-0 Esce il dritto di Nadal. 2-1 Nadal, settimo ace. 40-15 Servizio e dritto di Nadal. 30-15 Stavolta Kyrgios prende campo con il dritto, avanza verso la rete e chiude il punto. 30-0 Esce il dritto di Kyrgios. 15-0 Scambio lungo, 21 colpi, ... oasport

