LIVE Australian Open 2020, risultati 27 gennaio in DIRETTA: Zverev e Pavlyuchenkova ai quarti. Nadal avanti di un set con Kyrgios (Di lunedì 27 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI NADAL-KYRGIOS 11.57: 0-1 Kyrgios conquista il primo game del quarto set. 11.54: RAFA NADAL VINCE IL TERZO SET AL TIE-BREAK! 11.49 Kyrgios trova il 6-6! Si gira ancora! 11.47 Nuovo minibreak Nadal! Set point per lo spagnolo col servizio a disposizione. 11.47 Kyrgios recupera il minibreak: 5-5. 11.45 Il tedesco Alexander Zverev batte il russo Andrey Rublev 6-4 6-4 6-4. 11.44 Nadal ha un minibreak di vantaggio con Kyrgios e gira sul 4-2. 11.41 Break Zverev! Il tedesco servirà per il match! 11.39 La russa Anastasia Pavlyuchenkova batte ed elimina la tedesca Angelique Kerber per 6-7 (5) 7-6 (4) 6-2. 11.38 Kyrgios e Nadal andranno al tie break nel terzo set. 11.35 La russa si riprende il break e servirà per il match avanti 5-2. 11.33 Kerber recupera un break con Pavlyuchenkova e si porta sul 2-4. 11.31 Nadal ... oasport

