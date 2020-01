Le intercettazioni della strage di Erba: riesame delle prove il 3 febbraio (Di martedì 28 gennaio 2020) Il prossimo 3 febbraio 2020, gli avvocati di Rosa Bazzi e Olindo Romano, entrambi condannati all’ergastolo per la strage di Erba, avvenuta lo scorso 11 dicembre 2006, si troveranno davanti ai giudici della Corte d’Assise di Como per chiedere il riesame di alcuni reperti che non sono andati distrutti per mano del cancelliere dell’Ufficio corpi di reato del Tribunale di Como il 12 luglio 2018. I legali dei coniugi avevano già chiesto in passato l’esame di queste prove, ma lo loro istanza fu rifiutata due volte dalla Corte d’Assise di Como e tre volte dalla Corte d’Appello di Brescia. Tra le prove che i legali chiedono di esaminare ci sarebbero anche un’impronta palmare sconosciuta rinvenuta sulle scale che conducono all’abitazione in cui si è verificato il massacro, le unghie del piccolo Youssef e delle ciocche di capelli ritrovate sulla maglia del bambino. strage ... notizie

GenovaOn : Le intercettazioni della strage di Erba: riesame delle prove il 3 febbraio - mibitaliano : Domanda da porre a un generale della Guardia di Finanza : Se un edificio in cui NON si svolgono attività illecite… -