Le Diagnosticarono una Semplice Otite, ma Era un Tumore Cerebrale: “Aiutatemi a Stare Vicino a Mia Figlia” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Pasquale, papà 54enne in difficoltà, ha lanciato uno straziante appello: “A due anni mia figlia soffre di un grave Tumore Cerebrale. Ho pensato di cedere la mia attività per poter reStare a Genova e starle vicino durante le cure. Per questo chiedo un aiuto.” La piccola Benedetta soffre infatti di questa grave malattia dalla scorsa estate e la famiglia si è dovuta trasferire da Milano a Genova per farla curare. Ora tramite la piattaforma GoFundMe è stata lanciata una raccolta di beneficenza per contribuire alla sua guarigione e alla serenità della famiglia. Pasquale dichiara: “Un aiuto mi consentirebbe di azzerare i debiti accumulati, di chiudere la mia attività di Gallarate e i conti con la banca, oltre all’affitto di casa a Milano e a Genova“. E dire che all’inizio il malessere di Benedetta era sembrata una Semplice Otite, con un po’ di febbre come principale ... youreduaction

