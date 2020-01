Lavapavimenti robot: funzioni, tecnologia e offerte (Di lunedì 27 gennaio 2020) Più la tecnologia avanza e più i robot vengono ideati per riuscire a fare i lavori sporchi, noiosi o pericolosi che molto spesso non amiamo. A una di queste categorie appartiene senza dubbio il dover lavare i pavimenti. Per venire incontro alle nostre esigenze, la tecnologia avanzata ha inventato i Lavapavimenti robot che, a differenza degli aspirapolvere robot che presentano soltanto un raccoglitore, questi sono dotati di un contenitore per l’acqua. In questo articolo andremo a scoprire le funzioni, la tecnologia e le offerte. Lavapavimenti robot Quando parliamo di “Lavapavimenti robot“, intendiamo degli elettrodomestici smart che sono capaci di compiere delle operazioni di igienizzazione e di pulizia. Il Lavapavimenti robot è uno strumento che permette di effettuare rapidamente il lavaggio delle superfici all’interno della nostra casa, attraverso la tipologia ... notizie

MiuiBlog : Codice Sconto - #Xiaomi #Roborock S6 #Robot #Lavapavimenti a 455€ garanzia 2 anni Europa #Xiaomi #Aspirapolvere… - StraNotizie : Robot Aspirapolvere Proscenic 830T con APP & Alexa, Lavapavimenti 2-in-1, Serbatoio dell'Acqua Elettrico, Controllo… - MiuiBlog : Offerta - #Aspirapolvere #Robot laser lava pavimenti 360 S7 a 343€ e 360 S6 a 273€ Garanzia 2 Anni Eur ... #Xiaomi… -