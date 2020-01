Kobe Bryant morto, si indaga sull’incidente in elicottero: è precipitato in 10 secondi. La polizia: “C’erano cattive condizioni meteo” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Forse la nebbia, meno probabilmente un guasto tecnico. È questa la prima ipotesi sulle cause dell’incidente nel quale sono morti Kobe Bryant, sua figlia Gigi e altre 7 persone. L’inchiesta vede anche la partecipazione degli investigatori dell’Fbi e vedrà il Consiglio nazionale per la sicurezza dei trasporti rilasciare un primo rapporto entro dieci giorni, ma per un dossier completo bisognerà attendere almeno un anno. L’elicottero, costruito nel 1991, è precipitato in circa 10 secondi. Lo si comprende dai dettagli diramati dalle autorità locali: il mezzo sul quale viaggiava Bryant ha lasciato Santa Ana nella Contea di Orange, a sud di Los Angeles, poco dopo le 9 del mattino ora locale virando a est dell’Interstate 5, vicino a Glendale. I controllori del traffico aereo hanno notato una scarsa visibilità intorno alla zona. Poco dopo le 9.40, l’elicottero, salito ... ilfattoquotidiano

Inter : Sei stato un’ispirazione costante per chiunque abbia mai amato qualsiasi sport. La tua perdita sarà incolmabile. Ol… - LiaCapizzi : Kobe Bryant accompagnava in elicottero la figlia Gigi (Gianna) a giocare alla Mamba Sports Academy. La figlia aveva… - RaiSport : Migliaia di tifosi si sono riuniti davanti lo Staples Center per omaggiare #Kobe Bryant e la figlia Gianna Maria On… -