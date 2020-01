Kobe Bryant morto, LeBron James commosso: “È surreale, non ha alcun senso. Uno dei più grandi giocatori di basket di tutti i tempi” (Di lunedì 27 gennaio 2020) “È surreale, non ha alcun senso ma l’universo a volte fa succedere determinate cose anche alle persone che vivono in modo corretto e che mettono sempre il massimo in ciò che fanno”. Così il giocatore dei Lakers LeBron James commenta la morte di Kobe Bryant, anche lui ex giocatore in giallo e viola. Nella notte James aveva superato Bryant diventando il terzo marcatore migliore di sempre. Il cestista continua commosso: “È stato uno dei più grandi giocatori di basket di tutti i tempi”. James ha appreso la notizia della morte del collega all’aeroporto di Los Angeles, scoppiando in lacrime. L'articolo Kobe Bryant morto, LeBron James commosso: “È surreale, non ha alcun senso. Uno dei più grandi giocatori di basket di tutti i tempi” proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

Inter : Sei stato un’ispirazione costante per chiunque abbia mai amato qualsiasi sport. La tua perdita sarà incolmabile. Ol… - LiaCapizzi : Kobe Bryant accompagnava in elicottero la figlia Gigi (Gianna) a giocare alla Mamba Sports Academy. La figlia aveva… - brfootball : Cristiano Ronaldo and Lionel Messi pay tribute to Kobe Bryant -