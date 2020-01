Incidente a Viterbo, Giustino Scipio morto in uno scontro tra due auto sulla Commenda (Di lunedì 27 gennaio 2020) Giustino Scipio è morto a 28 anni in un Incidente stradale sulla strada Commenda a Viterbo. La sua auto si è scontrata con un'altra macchina condotta da un 22enne all'incrocio con la Verentana. Inutili i soccorsi, l'impatto è stato molto violento e il giovane è deceduto sul colpo. Lutto in città. fanpage

