Il tema scuro per WhatsApp su iPhone arriverà presto? Ultime correzioni (Di lunedì 27 gennaio 2020) Un po' di invidia c'è da parte di chi attende il tema scuro per WhatsApp sul suo iPhone. Un sentimento di rammarico per i possessori dei melafonini più o meno recenti e che sanno di essere un passo indietro rispetto agli iPhone. La settimana scorsa, in effetti, la dark mode è giunta per gli smartphone con sistema operativo del robottino verde almeno in versione beta. Per i dispositivi con iOS Apple, al contrario, siamo ancora in attesa della mossa tanto attesa e questa potrebbe essere pure abbastanza vicina. Le Ultime sullo sviluppo del tema scuro per WhatsApp su iPhone sono le seguenti: sulle pagine di OM, è stato fornito il punto sul lavoro degli esperti a fine dicembre. In quel caso è stato chiarito come ci fossero una serie di bug ancora da correggere. Oggi 17 gennaio, il solito ben informato WAbetaInfo ci informa sui passi in avanti compiuti proprio nello sviluppo. Tutto i ... optimaitalia

OptiMagazine : Il tema scuro per WhatsApp su iPhone arriverà presto? Ultime correzioni