Il popolo M5s è già progressista (Di lunedì 27 gennaio 2020) La chiave è la partecipazione, in questa battaglia di Stalingrado che ha sancito la prima vera sconfitta di Salvini, dopo otto regioni conquistate in venti mesi. Si è risvegliato il cuore rosso dell’Emilia. L’altro dato è un consistente flusso dai Cinque stelle verso il Pd, un popolo, si sarebbe detto una volta, più “avanti” rispetto al dibattito dei suoi capi, sul campo progressista. Un popolo già “progressista”, tra i delusi che non votano più Cinque Stelle e quelli che si sono spostati rispetto alle Europee in nome della resistenza a Salvini. Qualcosa di più profondo e di più “sentimentale” rispetto al freddo calcolo del voto disgiunto, poca cosa.Andiamo con ordine. La partecipazione sale rispetto alle Europee, vero termine di paragone, rispetto alle elezioni regionali della ... huffingtonpost

